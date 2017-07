Deißlingen In vielerlei Hinsicht ein Wegbereiter

Deißlingen (shr). Dabei war auch Rektorin Barbara Pelz immer eine wichtige Triebfeder. Sie wird in den Ruhestand gehen und somit auch aus dem Führungsgremium des Fördervereins ausscheiden, in dem sie Kraft ihres Amtes mitwirkte.

Vorsitzender Dieter Heitele-Kaper war bei der Jahreshauptversammlung voll des Lobes und des Dankes für die engagierte Rektorin. "Wir waren ein Team auf Augenhöhe". "Mein größter Wunsch ist", so Heitele-Kaper, dass mit der neuen Schulleitung weiter so vertrauensvoll und engagiert zusammengearbeitet werden könne. Für die ebenfalls aus der Führungsriege ausscheidende stellvertretende Vorsitzende Petra Flaig wurde einstimmig Cornelia Reiser gewählt. Christoph Groß wurde ebenfalls einstimmig in seinem Amt als Kassenwart bestätigt.

Zurzeit sind 258 Einzelmitglieder in 87 Familien im Schulförderverein registriert. Vieles wurde wieder unterstützt und gefördert. So wurden im Jubiläumsjahr 2016 ("Zehnjähriges") Schul-Hilfsmittel für Flüchtlingskinder zur Verfügung gestellt und Zuschüsse für Klassenfahrten und Schullandheime gegeben. Dazu wurde das Projekt "Klasse 2000" – ein Förderprogramm für die Grundschulklassen – mit etwa 1300 Euro unterstützt. 1200 Euro wurden für die Bläserklassen ausgegeben. Mit einem Sozialpreis wurde das Auftreten und Engagement der Abgänger-Schulklasse 9 der Gemeinschaftsschule gewürdigt. Selbst gemosteter Apfelsaft wurde in der Schule als Mittagsgetränk kostenlos zu Verfügung gestellt.