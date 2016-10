Deißlingen In Lauffen viele Kinder dank WM-Titel

Wenn Bürgermeister Ralf Ulbrich sich mit der Feststellung, "Regelgruppen sind eine aussterbende Art äußert", dann soll damit auch weiterer Offensivgeist hinsichtlich einer möglichst passgenauen Dienstleistung für junge Familien bekundet werden. Dass dies in den vier Kindergärten der Gesamtgemeinde tendenziell mit einem höheren Personalaufwand verbunden ist, gehört zum langfristigen Marschplan der nicht zuletzt mit der Etikette familien- und kinderfreundlich firmierenden beiden Dörfer am Oberen Neckar. Ab Januar können in der St.-Josef-Einrichtung 25 Plätze für eine Betreuung von 7 bis 13 Uhr statt bisher von 8 bis 12 Uhr geboten werden. Der höhere Personalaufwand beläuft sich auf etwa 15 000 Euro jährlich.

War es tatsächlich die Fußball-WM 2014, die von der Deißlinger Verwaltung im Be treuungsbereich ab Vollen-dung des ersten Lebensjahres kreative Lösungen fordert. Für 2015 nämlich wurde mit 81 neuen Erdenbürgern in Deißlingen und Lauffen seit 1991 (damals knapp 90 Geburten) eine Rekordzahl registriert. Insbesondere die Lauffener schossen mit 30 Neugeborenen weit über das sonst bei höchstens 20 neuen Menschen liegende Level weit hinaus. Auf Nachfrage von Gemeinderäten versuchte der Bürgermeister mit einem Schmunzeln Glauben zu machen, dass im Jahr nach großen Fußballereignissen tatsächlich oft mehr Geburten zu verzeichnen sind. Das zeigt die Statistik für Deißlingen und Lauffen auch für 2007 – dem Jahr nach der zum Sommermärchen verklärten Heim-WM – mit überdurchschnittlichen 65 Geburten. Dass diese Zahl deutlich hinter der von 2015 liegt, scheint nach der von Ulbrich ins Spiel gebrachten Fußballlogik auch klar zu sein. Vor zwei Jahren wurde Fußball-Deutschland Weltmeister, 2006 aber nur Dritter. Der Zugang an Flüchtlingen spielt bei nur einem Neugeborenen aus diesem Kreis für den enormen 2015-Anstieg kaum eine Rolle.

Bei erhöhter Nachfrage flexible Lösungen