Deißlingen In "Krone" auch mal mit Zündstoff

Deißlingen-Lauffen. Ein aktives Signal möglichst vieler Deißlinger und Lauffener wäre ihm sehr wichtig, hatte Ulbrich bereits am Vortag im Hotel Hirt des Nachbardorfs wissen lassen, dass eine ansehnliche Wahlbeteiligung gerade auch für einen Alleinkandidaten wichtig ist.

Nach seinem knapp 40 minütigen Vortrag über das Geschaffene in den vergangenen acht Jahren und dem, was für die nächsten Etappe so alles angesagt ist, und was aus dem vielfältigen Ideenfeld dazuhin noch spruchreif werden könnte, ergriffen die Lauffener herzhaft das Wort. Da wurde der eine oder andere Beitrag auch schon mal in Stammtischmanier serviert. Doch auch bei einer solch rustikaleren Gangart behielt der Schultes die Contenance, um sachlich zu angesprochenen Fragen oder Feststellungen auf den Punkt zu kommen.

Dass die Lauffener als kleinerer Ort der Gemeinde bei manchen Dingen die zweite Geige spielen müssen, ist schlicht der geringeren Größe dieses Gemeinwesens geschuldet. Immerhin macht der Bürgermeister Hoffnung auf etliche Verbesserungen. Die Wiederetablierung einer Bäckerei müsse zu schaffen sein, lässt Ulbrich wissen. Die Chance auf eine Ringzughaltestelle Lauffen sei noch nie so groß gewesen wie heute, sagt er auch. Die Bereitstellung weiterer Bauflächen sei erst einmal abhängig von der Möglichkeit, Flächen durch die Gemeinde erwerben zu können. Zur Entwicklung der Ortsmitte Deißlingen kommen gestern abend Fragen auf den Tisch. Ein Besucher will wissen, ob man sich nur von Prestigeprojekten verlocken lasse und dadurch Aufgaben wie die Instandhaltung von Kanal- und Frischwassernetz vergesse. Ulbrich kontert den in der Frage implizierten Vorhalt mit der Feststellung, dass solche Aufgaben zum Pflichtprogramm gehörten. Vier Millionen Euro seien in den kommenden zehn Jahren für entsprechende Sanierungen vorgesehen.