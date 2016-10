Deißlingen "In der Regionalität liegt eine große Chance"

Etliche Mitarbeiter der Volksbank Deißlingen sind nicht nur innerbetrieblich in der Ausbildung engagiert, sondern darüber hinaus auch bei der IHK, etwa in Prüfungsausschüssen.

Die Deißlinger Bank hat in den vergangenen Geschäftsjahren alle relevanten Kennziffern kontinuierlich gesteigert. Natürlich sei das Niedrigzinsumfeld eine zunehmende Herausforderung, sagen die Vorstände, aber ebenso wie bei der Regulierung mache allgemeines Wehklagen keinen Sinn, sondern nur klares unternehmerisches Handeln. "Wir forcieren attraktive Geschäftsbereiche, um gute Ergebnisse zu erzielen, die Risikotragfähigkeit unserer Bank zu verbessern und damit deren Eigenständigkeit zu sichern", erklären die beiden Vorstände. Und natürlich, um die Genossenschaftsmitglieder am Erfolg durch eine Dividende teilhaben zu lassen.

Wachstumschancen sieht Groß vor allem in den Bereichen Privates Banking und Immobilien. Die Verleihung des "Prix de Fonds" durch die Fondsgesellschaft Union Investment für herausragende, bedarfsorientierte Beratung im Bereich Investmentfonds unterstreiche die Qualifikation und Kompetenz der Mitarbeiter. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Vermögensverwaltern habe die Volksbank Deißlingen das Angebot ausgeweitet: "Dadurch ist der Kunde noch näher dran, wenn es um sein Vermögen geht. Er kann auch online Einsicht nehmen, wie der Verwalter die Mittel allokiert", erklärt der Vorstandssprecher.

Immer wichtiger werde das Geschäftsfeld Immobilien, die gerade in Zeiten niedriger Zinsen an Attraktivität gewännen. Die Volksbank Deißlingen sehe sich als lebenslanger Ansprechpartner in der jeweiligen Daseinssituation des Kunden. "Die Zusammenarbeit im Netzwerk mit Partnern aus dem genossenschaftlichen Bereich und weit darüber hinaus ermöglicht es der Bank, sehr individuell und dicht am Kunden zu beraten und das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen im Privat- und Unternehmenskundenbereich anzubieten", betonen Groß und Schlenker.

Thomas Albiez stellte in diesem Zusammenhang die Expertise der IHK-Organisation mit den Außenhandelskammern dar. Man kam überein, bei international relevanten Fragestellungen die Expertise den Kunden der Volksbank Deißlingen zugänglich zu machen.