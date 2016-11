Deißlingen Im Bären begann die Erfolgsgeschichte

Deißlingen. Genau auf den Tag am 19. November 1966 fand die Gründungsversammlung im Deißlinger "Bären" statt. Im Protokollbuch von damals liest sich dies folgendermaßen: "Ferdinand Hils von der Narrenzunft Schwenningen a.N.e.V. eröffnet um 20.20 Uhr die offizielle Versammlung. Es sind folgende Zünfte erschienen: Aichhalden, Schörzingen, Deilingen-Delkhofen, Deißlingen und Schwenningen. Nach einer harmonischen Diskussion sind zum jetzigen Zeitpunkt nur die Zünfte Deißlingen mit Erhard Moritz als Zunftmeister, Deilingen-Delkhofen(ZM Willi Weiss) und Schwenningen(ZM Ferdinand Hils) bereit, eine feste Zusage zu geben." Ferdinand Hils schlug den Namen für den Ring vor, nämlich "Schwarzwald-Baar-Freundschaftsring". Er wurde auch zum Vorsitzenden bestimmt. Die erste Schriftführerin kam mit Sieglinde Belihar ebenfalls aus Schwenningen. Bereits vier Wochen treten auch Aichhalden und Schörzingen dem Ring bei. Eine Erfolgsgeschichte nimmt seinen Lauf.

Heute, 50 Jahre später, sind es 22 Mitgliedszünfte. Ein Zeichen für die gute Kontinuität ist auch, dass es in der langen Zeit, einem halben Jahrhundert, nur fünf Ringpräsidenten gab. Von 1966 bis 1977 Ferdinand Hils, 1977 Willi Weiss (kommissarisch), von 1978 bis 2000 Günther Hauser, von 2000 bis 2012 Josef Dorn und seit 2012 Kurt Szofer.

Das erste Ringtreffen fand 1968 in Deilingen-Delkhofen statt. 1990 teilte die Narrenzunft Schwenningen, die Gründungsmitglied war, mit, dass man zum 1.9.1990 als kooperatives Mitglied aus dem Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg ausscheide. Ebenso verabschiedete sich die Narrenzunft Schiltach zum 1. Januar 1991 aus dem Ring. Dem Golfkrieg fielen 1991 die Fasnet und somit auch das 24. Ringteffen zum Opfer. Dieses wurde 1992 in Spaichingen nachgeholt. Beim 25. Ringtreffen 1993 in Deißlingen präsentierte die Hageverwürger-Zunft ihre neue Narrenfigur: "Das Hoarn". Nun wird heute Abend der 50. Geburtstag gebührend gefeiert.