Deißlingen Hohes Narrengericht hat das Wort

Die Institution wurde vor neun Jahren ins Leben gerufen, um Verfehlungen gegen das Deißlinger Brauchtum zu ahnden. Auch dieses Mal hatten Protokollführerin Gabi S., Richter Gnadenlos Rainer S. und Staatsanwalt Elmar S. wieder viel zu tun. Die Exekutive, sprich die Polizei, trugen in Gestalt von Werner S. und Kerstin Podnar, zu sauberen Verhandlungsabläufen bei. Das S. steht im Übrigen für die Familie Schmeh. Wer hier ein "Gschmäckle" riecht, ist selber schuld. Auch Dieter Schwer ist eine feste Größe beim Narrengericht. Im Hintergrund gibt er wertvolle Hilfestellungen.

Der erste Fall, der im Hotel Hirt zu einer Anklage führen musste, war vorauszusehen: Er steht fast jedes Jahr vor dem Gericht. Sein besonderes Markenzeichen: Zum offiziellen Abstauben kommt er grundsätzlich zu spät. Da kann es sich eigentlich nur um Obernarr und Ehrenzunftmeister Hubert Lissy handeln. Die diesjährige Anklage hatte aber mit der Leidenschaft fürs Zuspätkommen nichts zu tun. Lissy hatte vielmehr den Frevel begangen, die "Abstauber Band" (Jungmusiker) fürs Wurmlinger Hopfensaufest zu engagieren. Eine große Sünde in den Augen des Gerichts. Richter Rainer Schmeh (so richtig gnadenlos) und Staatsanwalt Elmar Schmeh (noch gnadenloser) machten deutlich, dass der Beschuldigte keine guten Karten vor dem ehrenwerten Gericht hat. Lautstark versuchte Lissy sich zu verteidigen. Dass das Gericht kurzen Prozess zu machen in der Lage ist, zeigte es auch, indem dem aufmüpfigen Lissy das Mikrofon kurzerhand abgeschaltet wurde.

Auch Ringpräsident Kurt Szofer war angeklagt. Er hatte Zunftmeister Rainer Schmeh aufgefordert, innerhalb von 24 Stunden zwei Narren für den Empfang beim Ministerpräsidenten auszuwählen. Dies war, so Staatsanwalt Elmar Schmeh, eine Unerhörtheit und beim besten Willen nicht zu schaffen. Auch dass vom Freundschaftsring den Deißlingern eine stattliche Rechnung ins Haus schneite für eine Veranstaltung, bei der man gar nicht war, und die Teilnahme am Hopfensaufest zusammen mit Hubert Lissy (Chronist im Freundschaftsring) – und das vor dem offiziellen Beginn der Fasnet – wurde Szofer heftig angekreidet. Zur Strafe musste der der schwäbischen Sprache nicht besonders mächtige Szofer das Deißlinger Abstauber-Gedicht vorlesen. Immerhin konnte er für seine spezielle Vorlese-Akrobatik viel Beifall vom Publikum einheimsen. Hubert Lissy wurde dazu verdonnert, bei der Ausfahrt nach Griesheim mit einem Frühstückskorb für das Narrengericht aufzuwarten. Bei Nichtgefallen des "Korbes" behält sich das Gericht eine noch härtere Strafe vor.