Deißlingen Hoher Norden großer Urlaubstraum

Ich kann am besten abschalten, wenn ich durch neue Eindrücke Ablenkung habe.

Sind Sie eher der Strand-, Pool- oder der Bergtyp?

Eigentlich mehr der Bergtyp. Es ist nicht meine Mentalität, tagelang am Strand rumzuliegen. Ich will lieber was sehen, ich brauche Abwechslung.

Käme Camping für Sie noch in Frage?

Nein, in meinem Alter ist Camping keine Option mehr. Ich finde, es ist eher etwas für Jüngere.

Bleiben Arbeit und Laptop zu Hause?

Ja, sie bleiben daheim.

Ist Ihr Handy abgeschaltet?

Das Handy ist meistens abgeschaltet. Ich brauche nicht immer erreichbar zu sein.

Ihre Urlaubslektüre?

Es ist die Lektüre zum Reiseort. Ich beschäftige mich gern mit dem Ziel, das ich gerade besichtige.

Treiben Sie Sport im Urlaub?

Wenig.

Welchen Trip aus der Jugendzeit würden sie gerne noch mal wiederholen?

Die Reise durch Frankreich, mit Paris und Normandie. Es hat sich sicher viel verändert in der Zeit.

Und wohin würde Ihre Traumreise gehen?

In den Norden. Nach Schweden oder Norwegen. Der Norden ist für mich noch offen, während ich im Süden, Osten und Westen viel gereist bin.

Wann wollen Sie starten?

Die Ausführung ist terminlich noch offen. Da ist noch nichts konkret.

Wann haben Sie das letzte Mal Urlaub zu Hause gemacht?

Wenn man daheim ist, findet man immer Arbeit. Der beste Urlaub ist für mich deshalb, wenn ich verreisen kann.

Welches ist Ihr Lieblingsort im Kreis Rottweil, an dem Sie Ihre Seele baumeln lassen?

Schiltach im Schwarzwald ist für mich einer der schönsten Plätze im Kreis Rottweil. Idyllisches Städtle, schöne Gegend, fantastische Landschaften.

Gehen Sie zur Abkühlung ins Freibad oder lieber an den See?

Beides. Je nachdem, was sich anbietet, welche Gelegenheit es gibt.

Ihre Lieblingseissorte?

Walnuss

Was nervt Sie im Sommer am meisten?

Verkehrshindernisse: Staus oder Baustellen. Wenn man nicht vorwärtskommt, so wie man es gern hätte.

Ihr Lieblings-Sommeressen?

Schwäbische Hausmannskost

Ihr Lieblingsgetränk im Sommer?

Bier und Wein

Wie halten Sie es mit der Kleiderordnung? Müssen Anzug und Krawatte auch bei 35 Grad sein?

Anzug und Krawatte müssen nur sein, wenn es der Anlass erfordert.

Was steht bei Ihnen nach den Ferien als wichtigstes Projekt an?

Ein Großprojekt, das ansteht, ist die Erneuerung des Dachfirstes. Ansonsten steht Waldpflege auf dem Programm.

Der 77-Jährige ist Elektroingenieur von Beruf und gebürtig aus Lauffen. Er ist verheiratet, hat vier Kinder und acht Enkel. Als Ortschafts- und Gemeinderat war er lange Zeit in der Kommunalpolitik aktiv. Regelmäßig bietet Siegfried Bucher historische Dorfrundgänge für Erwachsene, Kinder und auswärtige Gruppen an.