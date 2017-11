Deißlingen Hausbesetzung auf Samtpfoten

Doch ganz so leicht ist das kleine Biest dann doch nicht herumzukriegen. Irgendwo ist doch der Ausgang? Miezi schleicht sich wieder in ihr bekanntes Revier. Lauernd wurde in jenem Sommer 2013 weiterhin täglich die Lage gecheckt zum dem sich immer mehr als passablen Herbergsvater outenden Mann, der eine Wohnung ganz allein für sich hat. Miezi hat bald heraus, welches Motorengeräusch für einen leckeren Futternapf steht. Egal zu welcher Zeit der auserkorene Freund einparkte, ob mit Auto oder Motorrad, der kleine Wildfang stand schon da. Wurde es mal später, war das Miauen schon mal deutlicher: Jetzt wird es aber höchste Zeit.

Nach dem Festmahl am Abend wurde mehr und mehr die Wohnung inspiziert. Nicht schlecht, dachte sich die kleine, aber schon ziemlich betagte Katzendame. Von der Fensterbank im Schlafzimmer hat sie ihr eigentliches Zuhause im Blick. Auf der anderen Seite ein toller Balkon, der Übersicht auf das weite Revier bietet. Je nach Tageszeit freuten sich Nachbarn über Miezi und kredenzten zumindest kleine Häppchen für den Besuch. Fast wie im Schlaraffenland.

In lauer Sommernacht steigt Miezi aufs Dach

Nachdem sich die gewiefte Katzendame zunächst nicht entschließen wollte, in die eroberte Dachwohnung richtig einzuziehen, brachte der heiße Sommer 2013 die entscheidende Wendung. Bei den weitgeöffneten Dachfenstern in jenen lauen Sommernächten spitzte Miezi die Ohren, suchte und fand den Weg, um über einen Strauch aufs Dach zu gelangen. Was für eine Überraschung, als spät in der Nacht der Minitiger am Küchenfenster miaute und um Einlass bettelte. Ab nun war es klar, wie man zum leckeren Futternapf kommt, Katzen sind ja schlau.

Die betagte Katzendame wechselte von nun an gern in diese "Wellness-Oase". Das schien die würdige Residenz zu sein, die sie sich – auch ihrem Alter entsprechend – verdient hatte. Vergessen die kalten Tage und Nächte in den Wintermonaten, ohne Kümmerer an der Seite. In wolliger Decke über dem Heizkörper wurde das Kuscheln zum Hochgenuss. Diesen Platz verließ Gini nur, wenn der Magen knurrte. Zum perfekten Service gehörten natürlich auch leckere Abwechslungen im Fressnapf. Doch trotz dieser First-Class-Situation forderte das zunehmende Alter seinen Tribut.

Die Sehkraft ließ bei Miezi nach. Der Weg vom Kuschelplatz auf dem Heizkörper zum Futternapf in der Küche wurde immer beschwerlicher, der "Damenbart" übernahm eine immer wichtigere Rolle, um sich durch die Wohnung zu tasten und zu orientieren. Und doch war der Drang ungebrochen, ab und zu nach draußen zu gehen. Vor allem wenn es regnete, saß Gini gerne geschützt direkt an der Haustüre und lauschte dem Geräusch der Tropfen.

Solch eine Nacht wurde der Katzendame fast zum Verhängnis. Anders als sonst entfernte sich Gini Anfang Oktober vom Haus und tauchte hinein in die Dunkelheit. Die stundenlange Suche verlief ohne Erfolg, und auch am nächsten Morgen war von Gini nichts zu sehen.

Doch nur eine Katze? Nein, man macht sich Gedanken, was geschehen ist. Hat sie irgendwo einen Unterschlupf gefunden? Wie sich herausstellt, war ein Schutzengel mit ihr unterwegs. Die völlig orientierungslose blinde Mieze wird völlig zerzaust am Ortsrand von Lauffen von einer Nachbarin aufgelesen, die ihren Hund Gassi führte, und selbst drei Katzen ein Zuhause bietet. Vor allem dieses letzten Abenteuer der betagten Katzendame fand Anteilnahme in der Nachbarschaft. Schließlich war Gini in jedem Garten unterwegs gewesen und wusste genau, wer es gut mit ihr meinte.

Obwohl offenbar gut erholt von der schwierigen Nacht, die Schwächeanfälle häuften sich, traten in immer kürzeren Abschnitten auf. Auch der Weg zum Futternapf wurde schwerer und schwerer.

Die Lebensgeister werden schwächer

Irgendwie ließen sämtliche Instinkte bei der betagten Katzendame nach. Der Katzenfreund betrachtet traurig die Qualen. Selbst die Hilfestellungen des Zweibeiners werden nur noch widerstrebend angenommen.

Auch wenn sich der Mensch nicht als Richter über Leben und Tod sehen soll, musste eine Entscheidung getroffen werden. Wie kann Mieze Gini ein angenehmer Weg in den Katzenhimmel beschert werden? Die Erlösung kommt beim Tierarzt. Sanft schlummerte Gini in den Armen ihres Fürsorgers der vergangenen vier Jahre ein und verabschiedet sich mit drei kräftigen Schnaufern von dieser Welt.

Ein langes und außergewöhnliches Katzenleben ist beendet. Es wäre sicher interessant gewesen, von Gini erzählt zu bekommen, was sie während der 20 Jahre in den Kirchäckern in Lauffen so alles erlebt hat.