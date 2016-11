Deißlingen Hand in Hand mit Deißlinger Zunft

Deißlingen-Lauffen. Zunftmeister Matthias Krotz veranschaulichte das zurückliegende Jahr. Noch bevor es losging mit der Fasnet, stand Ende 2015 zusammen mit der Narrenzunft Deißlingen die Organisation und Bewirtung des Benefizkonzerts zugunsten der Flüchtlinge auf dem Programm der Narren. Krotz: "Hier zeigte sich wieder einmal die gute Freundschaft der beiden Vereine, die Arbeit ging Hand in Hand. Gemeinsam haben wir dieses Event mit links geschafft."

Kurz darauf, an Dreikönig, feierte die Zunft ein kleines Jubiläum. Die 40. Fiaßwäsch am Polterrainbrunnen stand an. Im Jahr 1976 hatte der damalige Zunftmeister, Robert Hensel, diese ins Leben gerufen, ja "erfunden". Erstmals wurde in diesem Jahr ebenso ein "Peitsch-Wettbewerb" durchgeführt. Zahlreiche Klepfer, von Klein bis Groß, haben sich in verschiedenen Disziplinen gemessen.

Großer Dank, so der Zunftmeister, gelte hierbei dem Jungnarrenrat. Dieser hatte diese Veranstaltung organisiert und durchgeführt und auch an Dreikönig das Narrenstüble für das öffentliche Abstauben vorbereitet.