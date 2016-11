Deißlingen Guter Rückenwind für wichtige Hilfe zur Selbsthilfe

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurden Gehörlose im Süden Tansanias gnadenlos ausgegrenzt – ohne Chance auf eine Schulbildung. Die Betroffenen wurden verschämt in Hinterhöfen zusammengepfercht. 1988 wurde von Misereor in Ruhuwiko/Songea eine Schule mit Internat erbaut. Heute leben dort über 200 gehörlose und hörgeschädigte Kinder, die den normalen Schulabschluss der Primary School sowie eine Ausbildung zum Schreiner oder zum Schneider machen können. Ein bemerkenswertes Projekt, freut sich Christian Renz, Vorsitzender der Kolpingfamilie Deißlingen.

Da die Schule mittlerweile auf eigenen Füßen stehen kann, gilt in diesem Jahr die Unterstützung erstmals der Aktion "Verfolgte Christen". Zudem unterstützt die Kolpingfamilie die bundesweite "Kolping-Schuhaktion". Christian Renz betont: "Wir sammeln zugunsten der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung noch tragbare Schuhe. Am Kijambutag wurde ein Karton aufgestellt, in den die Schuhe eingeworfen werden konnten. Christian Renz hat bei sich zu Hause in der Hochbergstraße 5/1 auch eine Sammelzentrale eingerichtet, wo Schuhe abgegeben werden können. Weitere Infos gibt es unter www.mein-schuh-tut-gut.de.

Viele fleißige Helferinnen und Helfer waren am Kijambutag viel beschäftigt, wobei nicht zuletzt auch die Jugendgruppen der Kolpingfamilie einen bravourösen Einsatz zeigten. Neben der guten Sache lockte natürlich auch das liebevoll dargebotene kulinarische Angebot ins Gemeindezentrum.