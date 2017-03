Deißlingen Gute Argumente für Gemeinschaftschule

Deißlingen (shr). Zunächst gab der Gemeinderat am Dienstagabend grünes Licht zu einem Baugesuch: Jetzt kann das erste Haus in der Neckaraue in Lauffen gebaut werden. Ebenso wurde einem Bauantrag auf Erweiterung eines bestehenden Geschäftsgebäudes in der Gupfenstraße zugestimmt. Im rückwärtigen Bereich von Optik Angst soll ein Anbau im Erdgeschoss erfolgen, um einen weiteren Raum für das Geschäftsgebäude möglich zu machen. Der Anbau wird nicht unterkellert und erhält ein begrüntes Flachdach. Das Niederschlagswasser wird laut der vorliegenden Planung über einen "Speier" in den Gartenteich abgeleitet.

Das Thema Schule sorgte dann für erfreute Mienen. Alle fünf Jahre werden Schulen evaluiert (überprüft). Im vergangenen Jahr war die Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar Ziel einer Fremdevaluierung. Diesen Check zur Qualitätsentwicklung durch das Landesinstitut für Schulentwicklung fand von April bis November 2016 statt.

Peter Singer und Rainer Morschl, Rektor und Konrektor an der in Deißlingen und Niedereschach beheimateten Gemeinschaftsschule, präsentierten den Gemeinderäten nun das Ergebnis.