Deißlingen Gut trainiert zu verdientem Lohn

Deißlingen (shr). Besonders hart traf es Ronald Merkle, der kurz vor dem Ziel sich beim Training einen Kreuzbandabriss einhandelte.

Einen Rekord an Teilnehmern konnten Petra Groß und Robert Grimm jetzt bei der Verleihung des Sportabzeichens 2016 zwar nicht vermelden, doch von insgesamt 79 Teilnehmern hatten die Jugendlichen mit 40 Teilnehmern, die sich den Prüfungen stellten, erstmals die Nase vorn. Das freute Robert Grimm natürlich besonders, der schon seit Langem die Prüfungen abnimmt. Neu zum Prüferteam Grimm/Groß hinzugestoßen ist Christiane Köhne, die die Lizenz als Sportabzeichen-Prüfer im vergangenen Jahr erwarb. Ihr sei es zu verdanken, so Petra Groß, dass die Jugendlichen die Erwachsenen bei der Teilnehmerzahl überflügelt hätten. Es erfordere eine ganze Portion Training und Fitness, um die geforderten Leistungen zu erfüllen, sagte Petra Groß. Die ältesten Absolventen waren Robert Grimm mit 84 und bei den Frauen Liselotte Keller mit 79 Jahren. Hans-Peter Storz gratulierte in seiner Eigenschaft als Gemeindevertreter und SVL Vorsitzender der agilen Sportlerschar.

Die erste Prüfung in Silber schafften Ilenia Speck und Pia Schaumann. Erste Prüfung in Gold: Brigitte Ritter-Schaumann und Lina Hengstler. Zweite Prüfung in Silber: Nadine Merkle. Zum zweiten Mal in Gold schafften es Claudia Prim, Janina Groß, Katja Amann, Hartmut Poll und Marc Hankel. Dritte Prüfung in Gold: Bernd Allgaier, Thomas Ettwein und Volker Köhne. Zum vierten Mal schaffte Jannis Ulmschneider die Prüfung in Silber. Saskia Ulbrich, Jürgen Grimm-Buttke, Armin Schaumann und Harald Bucher brachten es zum vierten Mal zu Gold. Die fünfte Prüfung in Gold schafften Daniela Bucher, Annemarie Mauerlechner, Ralf Ulbrich und Andreas Normann. Zum sechsten Gold-Abzeichen brachten es Centa Sinner, Maria Schelling-Keßler, Jan-David Groß, Alfred Merkle und Liselotte Keller. Die achte Prüfung in Gold bestand Manuel Groß. Die zehnte Prüfung Silber absolvierte Rosemarie Malluck. Die zehnte Prüfung in Gold bestanden Doris Miller und Nicole Bantle. Zum elften Mal in Gold kam Erich Krauß zu ehren. Bereits zum zwölften Mal in Gold schafften es Petra Groß, Helga Siring und Rainer Siring. Nun die Spitzenreiter in Gold: 14-mal schaffte es Joachim Weißer, 25-mal Kurt Groß, 27-mal Rudolf Hock, und auf sage und schreibe 35 bestandene Prüfungen schraubte Robert Grimm seinen Rekord. Eine tolle Leistung im Alter von 84 Jahren.