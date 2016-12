Deißlingen Gut im Futter: Gut für Speckgürtel

Deißlingen. Bei einem Ergebnishaushalt von 13,55 Millionen Euro errechnet Kämmerer Daniel Bayer ein ordentliches Ergebnis von 444 000 Euro. Die mangelnde Steuerkraft von Deißlingen ist angesichts der in den Ortschaften weitgehend sehr gesunden Unternehmens- und Betriebsstrukturen auch ein Zeichen, dass die Firmen vielfach auch zukunftsträchtig investieren, und sich somit Steuertatbestände verringern. Andererseits ist Gewinnschöpfung in Zentren wie Stuttgart tendenziell leichter möglich, so dass "steuerschwach" oftmals auf dem flachen Land vorzufinden ist. Das gefällt einem wie Bayer, der mit Argusaugen darauf schaut, dass ausreichende Liquidität bei der Gemeinde nie zu einer Problemfrage wird, gar nicht schlecht, gehen damit doch die Finanzzuweisungen des Landes zur Finanzierung des Gemeindehaushalts nach oben. Bei der Gewerbesteuer kalkuliert Bayer eher vorsichtig mit Einnahmen von 3,5, bei der Einkommenssteuer mit 3,2 Millionen Euro.

Wenn sich Deißlingen bislang für die nächsten etwa acht Jahre einem Investitionsprogramm von knapp 39 Millionen Euro verschrieben hat, dann ist dieser finanzielle Rucksack so sortiert, dass die Schulden 2023 gegen Null gefahren und die Fondsanlage der Gemeinde bei vier Millionen Euro gehalten werden kann, nachdem der Plan für 2018 und 2019 einen Eingriff in Höhe von etwa 2,8 Millionen in diesen momentan bei 6,8 Millionen Euro liegenden finanziellen Speckgürtel vorsieht.

39-Millionen-Paket