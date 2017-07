Erstmals fand der Deißlinger Guggenhock nicht sonntags, sondern Samstagabend statt. Eine Entscheidung, die gut ankam. Das meint auch Näcker-Gamper-Vorsitzender Peter Maier. Acht Gastmusiken waren auf Einladung der Deißlinger Guggen-Fans in den Bärengarten gekommen, um für gewohnt schräge Klänge bis spät in die Nacht zu sorgen. Luftig-leicht ging es auch rein optisch zur Sache. Wegen der brütenden Hitze machten die Musiker ihre skurrilen und gruseligen Kostüme und Masken zu reinen Ausstellungsstücken abseits ihrer Darbietungen. Guggenmusiken wie aus Gaienhofen, Aldingen, Eigeltingen oder beispielsweise aus Seitingen-Oberflacht sorgten für glänzende Unterhaltung der begeisterten Besucher. Den krönenden Abschluss des nicht nur wegen des Kaiserwetters wieder einmal prächtigen gelungenen Events lieferte in bewährter Weise das entzückende G.O.N.D.-Kommando. Foto: Reinhardt