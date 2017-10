Deißlingen Großeinsätze führen schnell an die eigenen Grenzen

Kreis Rottweil. Selbst wenn der Umgang mit Unglücksfällen aller Art zu ihrem beruflichen Alltag gehört, ist es für die Beteiligten nicht immer einfach, alle Eindrücke zu verarbeiten. Denn Bilder, Gerüche und Eindrücke bleiben im Gedächtnis, lassen sich nicht so leicht wegwischen.

Wenn Rettungskräfte und die Mitarbeiter der Notfallseelsorge alarmiert werden, ist gerade für einige Menschen eine Welt zusammengebrochen. Sei es, weil sie einen lieben Angehörigen durch einen Unglücksfall oder Suizid verloren haben, oder weil sie ein Unglück hautnah miterleben. Die "Profis" sind es gewohnt in diesen Situationen zu agieren und zu reagieren. Aber schwierige Situationen können auch für Rettungskräfte zur Herausforderung werden.

Und vor diesem Hintergrund haben der ehemalige Rottweiler Pfarrer Marcus Keinath und Margit Armleder-Spreter von der Notfallnachsorge des DRK vor einigen Jahren den sogenannten "Blaulichtgottesdienst" ins Leben gerufen. In diesem Jahr findet er am Freitag, 20. Oktober, ab 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Georg in Lauffen statt.