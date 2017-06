Eine außergewöhnliche Wandertour unter dem Namen "GroßDekaTour" unternahm eine zehnköpfige Gruppe aus Deißlingen. In vier abwechslungsreichen Tagesetappen ging es auf Schusters Rappen von der Neckargemeinde über insgesamt 103 Kilometer durch den Schwarzwald nach Königschaffhausen am Kaiserstuhl. Die Idee zu dieser Wanderung hatte bereits vor einigen Jahren Kurt Groß, dessen Sohn Alexander in Königschaffhausen verheiratet ist, und so kam auch der Titel: "Große Tour von Deißlingen an den Kaiserstuhl" zustande. Kurt Groß war mit 82 Jahren der älteste Teilnehmer. Als Organisator setzte Erich Krauß diese Idee gelungen um. Foto: Privat