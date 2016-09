Deißlingen. Unbekannte haben die Urlaubsabwesenheit der Hausbewohner ausgenutzt und sind in Deißlingen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20 Uhr, bis Freitag, 8.30 Uhr, in ein Wohnhaus "Auf dem Leger" eingedrungen. Die Einbrecher stemmten laut Polizeiangaben eine verschlossene Kellertür auf und durchstöberten anschließend das gesamte Haus nach Wertsachen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen nimmt die Polizei in Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.