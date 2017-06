Deißlingen Gemüse-Offensive beeindruckt sehr

"Solar auf Wiesengrund besser als Energiemaisäcker"

Das "Saunaerlebnis" war aber noch nicht zu Ende: Es folgte ein äußerst spannender Teil des Abend, denn der Referent Hardy Bisinger als Vorstand des neu gegründeten Vereins BAARFOOD hielt, einen Vortrag über die ersten Erfolge dieses Vereins. Mit außerordentlichem Schwung und Engagement riss er die Zuhörer regelrecht mit, als sie erfuhren, was unter SOLAWI- (Solidarischer Landwirtschaft) zu verstehen ist und wie und warum derzeit über 100 Mitglieder des Vereins ihre eigenen Gemüseprodukte auf mehreren Äckern in der Region erzeugen lassen. Dafür stellen sie eigens eine Gärtnerin an, die mit viel Kenntnis für 47 Familien Gemüse produziert – natürlich Bio. Und über ein Verteilsystem werden die Mitglieder "ackerfrisch" erreicht. Samstags kann auf dem Acker mitgearbeitet werden und verfolgt werden, was da so wächst und gedeiht, und das für ein solches Produkt eben auch erhebliche Mühe notwendig ist. Auf dem eigenen Tisch erfahren die Produkte dann eine angemessene Wertschätzung. Man war sich einig, dass dies einer der Wege sein kann, die Herausforderungen der Zukunft in der Nahrungsmittelerzeugung zu meistern. Alle Zuhörer waren voller Respekt und gedanklich sehr bereichert.