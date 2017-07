Eine 15-köpfige Mannschaft der Feuerwehren aus Deißlingen und Rottweil, Abteilung Hausen, hat am Samstag in Oberndorf das Leistungsabzeichen in Bronze abgelegt (wir berichteten). Gruppenführer waren Wolfgang Riedlinger und Gerhard Stern. Damit wurde die 2012, 2013 und 2014 (Bronze, Silber, Gold) begonnene Partnerschaft der Wehren für das Leistungsabzeichen erfolgreich fortgesetzt. Für das bronzene Abzeichen waren unter anderem die Brandbekämpfung und Personenrettung von einem Übungsgerüst gefordert. Auf dem Foto zu sehen sind (hintere Reihe, von links) Manuel Maier, Patrick Munding, Gino Aloja, Stefan Reindl, Tobias Schmeh und Christian Storz, (mittlere Reihe, von links) Gerhard Stern, Marcel Bartels, Stefan Wein, Gerhard Maier, Axel Bohnert, Max Zelger und Wolfgang Riedlinger sowie (vorne) die beiden Maschinisten Sebastian Walz und Christian Strohm. Foto: Reinhardt