Deißlingen Gemeinderat lässt sich nicht beirren

Bei unter Dreijährigen beträgt die Gebühr ab März 170 Euro, ab März 2018 190 Euro und ab März 2019 210 Euro. Bei Krippenkindern geht es von 225 über 250 auf 275 Euro nach oben. In der Ganztagesbetreung werden 155, 175 und 2019 – nach Ende des Anpassungszeitraumes – 195 Euro fällig.

Bei ihrer Anhörung kritisierten Elternbeiräte die Erhöhung scharf. Zwar wurde teilweise durchaus anerkannt, dass eine Erhöhung in Erwägung zu ziehen sei, aber dies nicht in der vorgeschlagenen Größenordnung. Das sei unausgewogen. Bürgermeister Ralf Ulbrich verwies nochmals darauf, dass die von Beiratsseite gewünschte bessere Bezahlung des sehr kompetenten Personals durch Höhereinstufungen einer Gegenfinanzierung bedürfe, an der natürlich auch die Elternschaft angemessen beteiligt werden müsse.

Bis 2019 gibt es eine schrittweise Erhöhung