Deißlingen Geheime Wahl – ohne Obergrenze

Deißlingen. Per Videobotschaft stellte sich der Herausforderer von Sabine Mager, Stephan Huber, der Versammlung vor. Huber wählte diesen Weg, da er, als er seinen Skiurlaub gebucht hatte, noch nicht wusste, wann die Mitgliederversammlung stattfinden sollte.

In seinem Jahresrückblick meinte Stephan Bodmer, dass das vergangene Jahr sehr erfolgreich für den Verein gewesen sei. Bodmer: "Zwar mussten wir uns von Walter Hodel, der wahrscheinlich wichtig­sten Stütze des Vereins, verabschieden und ein riesiges Erbe antreten. Doch man muss auch sagen, dass der gesamte Verein dies gut gemeistert hat."

Um Struktur und Ordnung am Stall und im Verein aufrecht zu erhalten, habe man einen Einstellungsvertrag und eine Reit- und Stallordnung eingeführt. Dies habe sich bis jetzt bewährt, so der Vorsitzende. Arbeits- und Koppeldienste sorgen ebenso dafür, dass die Stallungen ordentlich und in einem recht guten Zustand seien. Die oberen Koppeln seien unter Strom gesetzt worden, so dass die Pferde im vergangenen Sommer über Nacht draußen bleiben konnten. Das korrekte Füttern der Pferde habe man gelernt. Hierzu kam Pferdefutterprofi Sven Tränkle, um seine Wissen weiterzugeben.