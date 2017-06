Deißlingen Gebete von Elmar Schmeh erhört

Dieser erklärte, dass dies vor allem mit den Gebeten von Elmar Schmeh zusammenhänge. Selbstverständlich habe Schmeh darum gebeten, dass es schönes Wetter werde. Und dieses Mal habe er den VfB Stuttgart in sein Nachtgebet eingeschlossen. Schmeh wurde erhört, denn es herrschte strahlender Sonnenschein, und der bekennende VfB-Fan war überglücklich, dass sein Club in der kommenden Saison wieder erstklassig ist.

Auch der Appell bei der Jahresversammlung, dass sich wieder mehr Mitglieder bei der Arbeit am Gartenfest beteiligen sollten, hat gewirkt. Liebermann: "Wir haben deutlich mehr Helfer in diesem Jahr als in den vergangenen Jahren."

Und dem engagierten Pressesprecher war zu entlocken, dass die Kolpingsfamilie plane, das Martinsspiel zu modifizieren. Über Details wollte Liebermann noch nicht sprechen. Nur eins, es werde neue Kostüme geben.