Deißlingen Gassentheater startet Angriff auf Lachmuskeln

Am Monatsende herrscht bei der Familie Steiner mal wieder Ebbe in der Haushaltskasse. Max Steiner (Uwe Günter) sortiert einen Stapel mit Rechnungen in "Sicher nicht zahlen" und "Vielleicht zahlen". Derweil bereitet seine Frau Elvira (Carolin Bodmer) den Hasen zu, den er am Abend zuvor bei seinem Kumpel Manfred Hasenberger (Christian Liebermann) gemopst hat. Da die Stromrechnung nicht bezahlt wurde, ist aber gar nicht sicher, ob der Herd so lange an bleibt, bis der Braten fertig ist. Vollends turbulent wird es, als alle Beteiligten von der Juwelen-Hinterlassenschaft des gerade verstorbenen "Klunker-Ede" völlig in den Bann gezogen werden. Auch die Feriengäste Nikolaus Kugler (Nico Murello) und Konstanze Markert sind dabei keine Kinder von Traurigkeit. Und auch die Dorfpolizistin Hannelore Held (Daniela Maier) und deren Schwester Waltraud (Martina Dier) tragen nicht gerade zur Beruhigung der Lage bei. Im Spiel um vermeintlichen Reichtum, taucht dann auch noch "Giovanni" (Manfred Hasenberger) auf.

Unverzichtbar hinter den Kulissen agierten die Souffleusen Cornelia Reiser und Elisabeth Baur, die Maske wurde von Claudia Roth super bewerkstelligt, und auch das Ton- und Lichttechnikteam macht einen hervorragenden Job.