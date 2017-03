Deißlingen Ganz wichtig fürs Zusammenleben

Laut Kalbacher haben die Brückenbauer jetzt 102 Mitglieder. Viele Kooperationen und Allianzen zeichneten das Seniorenforum aus. So eine enge Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albverein, dem DRK Rottweil, der katholischen Erwachsenen Bildung (KEB), den beiden Kirchen, der Nachbarschaftshilfe, dem Radfahrverein der Schule und dem VdK-Deißlingen. Geprägt sei das Jahr 2016 durch viele Aktivitäten gewesen. Computertreff, Seniorennachmittage und Gedächtnistraining sind nur einige Stichworte. Auch einen Ausflug habe man organisieren können. Unverändert bestehe große Nachfrage nach Fahrdiensten. Auch die Hausbesuche und Besuche im Krankenhaus haben sich die Brückenbauer auf die Fahne geschrieben. Neben Vorstandschaft und Lenkungsauschuss kümmern sich auch drei Untergruppen um die Belange der Gemeinschaft. Der "Bürgertreff", so merkte Eberhard Sinner an, habe im vergangenen Jahr im Rottweiler Bahnhof eine Schulung am Fahrkartenautomaten durchgeführt. Drei Senioren wollten sich die Tipps nicht entgehen lassen. Mit dem Kinderferienprogramm betrat der Bürgertreff vergangenes Jahr Neuland. Mit 30 Kindern wurden Drachen gebastelt. "Das ist Integration der Generationen", betont Sinner. Seniorenkaffee und Boule-Treffs auf "Fürsten" sorgen ebenfalls für ein geselliges Miteinander.

Die Gruppe "Brückle" um Siegfried Hertkorn ist wohl zahlenmäßig am stärksten aufgestellt. Hier werden die Fahrdienste und Haus-und Krankenbesuche koordiniert. Beeindruckende Zahlen nannte Hertkorn in seinem Bericht. So seien für die Besuche zu Hause, Krankenhaus oder Rottenmünster von seinen Mitarbeiterinnen rund 1700 Stunden aufgewendet worden. Bei den Fahrdiensten schlagen 5141 Kilometer zu Buche. Mit fünf Leuten zählt ist die Gruppe Barrierefrei von Gunther Mayer eine kleinere, aber ebenfalls sehr wichtigen Einheit. Wir, so Mayer, "sind die Gruppe die auf dem Rathaus Ärger macht", tat Mayer kund. Manchmal auch durch stetes Nachbohren habe man vieles erreicht. Mittlerweile biete man auch eine Wohnraumberatung für alle an. Auch für so manch neues Ruhebänkle habe man gesorgt. Wichtig seien der Gruppe auch die Bordsteinabsenkungen gewesen. Mayer monierte bei seinem Bericht, dass in der Rottweiler Straße der Zebrastreifen demontiert worden seien. Bürgermeister Ulbrich erklärte, dass die Straßenbauhörde/Landratsamt, dies veranlasst habe, weil in Richtung Aubert-Schule eine Querungshilfe gebaut worden sei. Zebrastreifen und Querungshilfe könnten nicht parallel im Straßenraum platziert werden. Im Übrigen sei nachgewiesen, dass mehr Menschen an Zebrastreifen zu Schaden kämem als bei Lösungen mit einer Querungshilfe. Kassier Wilfried Matusza berichtete über eine leicht negative Kassenbilanz. Ohne viele großzügige Spenden von Deißlinger und Lauffener Bürgern wäre die Bilanz noch weiter ins Minus gerutscht. Werner Truckses und Karl-Heinz Glowalla bescheinigten dem Kassier eine einwandfreie Kassenführung. Die Vorstandschaft wurde im Anschluss einstimmig entlastet.

"Brücklechef" Hertkorn nahm die Gelegenheit wahr, nach fünf Jahren Uschi Bäuerle, Irmgard Bucher, Rosa Deutschle, Heidelinde Hertkorn, Maria Kalbacher, Hermann Kaiser, Marianne Kern (sie führt auch die Wanderungen und Spaziergänge), Cilli Krüger, Ursula Link, Rosi Maluck, Margarete Mayer, Eleni Sauter, Maren Schneider, Elisabeth Tedesco, Dora Tempel, Christa Trick, Karl Zaisser und Leni Kopp-Sülzle Danke zu sagen für ein tolles ehrenamtliches Engagement. Ursula Bäuerle (480 Kilometer), Maria Kalbacher (512) Karl Zaisser (810) Ulla Truckses (40), Rosa Deutschle (890) und Heidelinde Hertkorn mit sage und schreibe 2073 Kilometer machten beim Fahrdienst ordentlich Strecke. Alle Geehrten bekamen auch den Ansteckpin der Gemeinde Deißlingen überreicht.

Im Anschluss referierte Fahrlehrer Udo Ditrich über das Thema "Länger Mobil im Verkehr". Dabei wurden auch wertvolle Tipps und Anregungen für schwierige, durch Krankheit oder Gebrechen sich ergebende Situation gegeben. Mit Verkehrsstunden können Interessierte sich in Praxis und Theorie verbessern, lautet auch ein Angebot.