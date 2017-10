Deißlingen Furcht vor dem Präzedenzfall

Harsche Kritik richtete Bürgermeister Ralf Ulbrich an den Architekten des SVL. Es gehe einfach nicht ein Material- und Wirtschaftsgebäude in die Bebauung "zu mogeln". Aufgrund der Größe ist das Gebäude genehmigungspflichtig. "So etwas darf einem Architekten nicht passieren", schimpfte Ulbrich. Zumal bei einer Nachgenehmigung gar noch eine Baulast seitens der Gemeinde übernommen werden müsste. So etwas habe es noch nie gegeben. "Mir sträubt sich alles dagegen dem zuzustimmen, um dem lieben Frieden willen." Auch den meisten Räten sträubten sich die Nackenhaare. Jürgen Traber (CDU): "Das ist unmöglich." Heinz Schleicher (DUL): "Eine Unverschämtheit." Wolfgang Dongus fand es nicht fair gegenüber der Gemeinde und den Gemeinderäten, zumal das Fundament schon vor einem halben Jahr gelegt wurde. Verärgert war auch Dietmar Kargoll (CDU). Er verlangte gar, dass der Architekt die Umsetzung des Gebäudes an eine andere Stelle bezahlen sollte.

Der Vorsitzende des SVL, Hans-Peter Storz, versicherte den Räten, dass seitens des Sportvereins Lauffen keine Absicht vorgelegen habe. Georg Röhrle (DUL) meinte, dass man der Nachgenehmigung zustimmen und die Baulast übernehmen sollte. Röhrle: "Vor Kurzem wurde auch einer Sauna im Außenbereich zugestimmt, die auch eine Grenzüberschreitung hatte."

Eine Entscheidung fiel in der Sitzung jedoch nicht. Dietmar Kargoll (CDU) stellte nämlich den Antrag, dass der Fall in einer Gemeinderatsitzung behandelt werden sollte. Er war der Meinung, dass das ganze Gremium darüber entscheiden sollte. Mit 4: 2 Stimmen wurden diesem Antrag stattgegeben.