Deißlingen Für ein entspanntes Wochenende

Normalerweise findet das Ereignis immer am letzten Sonntag im Juni statt. Doch in diesem Jahr nicht. Zum ersten Mal veranstalten die Gamper ihren Traditionshock an einem Samstag. Natürlich im Bärengarten. Beginn ist um 17.30 Uhr. Grund für die Verschiebung auf den Samstag ist die Möglichkeit für jeden, das Wochenende entspannter zu genießen.

Dieses Jahr gibt es eine gesunde Mischung aus Guggentreffen und Beachparty. Lagerfeuerromantik, bunte Lichterketten, verschiedene Bars und eine überarbeitete und reichhaltige "Futtertheke" warten auf die Besucher. Aufgelockert wird die Atmosphäre durch diverse Aussteller. Auch Leucht- und Blinkartikel fehlen nicht.

Es haben sich zahlreiche Gruppen aus nah und fern angemeldet. Die Guggen-Musiken tragen fetzige musikalische Beiträge vor. Sie treten auf der Bühne eines Showtrucks auf. Mit dabei sind: die Fetzä-Bätscher aus Schwenningen, Die Kaputte 13 aus Kirchenhausen, Die Mühlengeister aus Eigeltingen, Kappegässler aus Gaienhofen, Pfuutzger Musigg aus Seitingen-Oberflacht, Gugge Mucke aus Aldingen, Hudupfenbänd aus Binningen und die Bächleshupfer aus Spaichingen.