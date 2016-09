Deißlingen Freunde fürs Leben

In den vergangenen Jahren habe er immer zum Abschied ein Lied aus einer Heimat gesungen, aber in diesem Jahr werde er trommeln, so Pfarrer Joseph. Zusammen mit einer Musikerin gab er eine Kostprobe der Musik aus seiner Heimat.

Tosender Beifall der vielen Gläubigen waren der Dank für seine Darbietung. Er bekomme jetzt für zwei Jahre eine Pfarrstelle in Nürtingen, und danach gehe er in seine Heimat zurück, erklärte er. Jedenfalls aber werde er Deißlingen und Lauffen in seinem Leben nicht vergessen. "Freunde vergisst man nicht", meinte er etwas wehmütig zum Abschied.