Deißlingen Frankfurter Arm reicht bis Deißlingen

Christoph Groß: Wären diese Sonderfaktoren nicht erfolgt, hätten wir im Jahresvergleich 2015 auf 2016 ebenfalls einen Bilanzsummenzuwachs verzeichnen können.

Der Vorstandssprecher ging ausführlich auf die weltpolitische Lage und die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank ein. Im vergangenen Jahr wurden von den Deißlinger Bankkaufleuten rund 65 Millionen Euro an Krediten vergeben. Nahezu gleichmäßig verteilt an private und gewerbliche Kunden.

Mit 203 Millionen Euro Krediten insgesamt leiste die Deißlinger Bank, so Groß, "einen wertvollen und ordentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Förderung der Mitglieder und Kunden". Auch werden Förderprogramme von Bund und Länder aktiv in Finanzierungen eingebunden und angeboten. "Bei Immobilienfinanzierungen werden die Laufzeiten im Interesse der Kunden und nicht nach bilanzpolitischen Gesichtspunkten vereinbart."

Die Deißlinger Bank betreut insgesamt 283 Millionen Euro Kundengelder. Der betreute Wertpapierbestand, einschließlich der Bestände bei den Union Investment, betrage zum Jahresende 61,3 Millionen Euro, der Zinsüberschuss 2,18 Prozent oder 4,917 Millionen Euro.

Doch warum ist die Bank mit dem Bilanzrückgang zufrieden? Die Gründe lieferte Christoph Groß: Zum einen bezahle die Bank noch Guthabenzinsen für Geldanlagen im Haus, obwohl sie selbst bei der Tagesgeldanlage bei der Zentralbank keine Zinsen mehr bekomme. Des Weiteren wurde der Bank der "Strafzins" der Europäischen Zen­tralbank ab dem 1. August 2016 berechnet. Christoph Groß: "Uns ist das Ergebnis unserer Bank wichtiger als eine zu vermeldende Wachstumszahl." Er bedankte sich bei den Kunden für deren Verständnis über die niedrigen Zinsen.

Aktuell beschäftigt die Deißlinger Volksbank 43 Mitarbeiter. Betrachtet man das Ergebnis der Bank, ist dabei eine betriebswirtschaftliche sinnvolle Vergleichszahl, die sogenannte Cost-Income-Ratio, von Interesse. Dahinter verbirgt sich die Frage, wie viel Cent ein Unternehmen ausgeben muss, um einen Euro Ertrag zu erwirtschaften. Diese Kennzahl liegt beim Deißlinger Kreditinstitut bei 67,2 Prozent. Man musste also 67,2 Cent ausgeben, um einen Euro zu verdienen. Das seien drei Cent mehr als im Jahr vorher.

Kostendruck steigt

Steuern mussten im vergangen Jahr ebenfalls bezahlt werden. Insgesamt wurden 612 475 Euro überwiesen. "Wir haben die Kosten noch im Griff", betonte Christoph Groß, doch selbstverständlich spüre auch die Deißlinger Volksbank einen gestiegenen Kostendruck.

In den Prüfberichten der vergangenen Jahre wurde stets angemerkt, dass das Niveau der Preise deutlich unter dem Durchschnitt der Genossenschaftsbanken in Baden-Württemberg liege. Dies war auch vom Aufsichtsrat und der Bank so gewollt. Vor acht Jahren war die letzte Anpassung der Preise. Es werde, so Groß, über eine moderate Anhebung der Preise nachgedacht. Nach dieser Erhöhung werden die Preise jedoch immer noch spürbar unter dem Verbandsdurchschnitt liegen. Das ist ein Versprechen.

Im Anschluss stimmten die Mitglieder über die Gewinnverteilung und eine Satzungsänderung ab, entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat. Wie nicht anders gewohnt, geschah dies alles ohne Gegenstimme. Vorstandsmitglied Steffen Schlenker hatte diese Aufgabe übernommen.