Deißlingen Flotter Schlagabtausch sorgt erneut für einen Riesenspaß

Nach einer einstündigen Pause ging es dann frisch gestärkt in die zweite Runde. Auch hier wurde nochmals alles gegeben. Das Turnier war in sportlicher wie in geselliger Hinsicht ein voller Erfolg, freut man sich beim Tennisclub. Keine Frage also, dass es auch im kommenden Jahr ein solches Turnier mit seinem hohen Spaßfaktor geben wird.

Die Platzierungen

Das Team "Rote Laterne" machte seinem Namen erneut überhaupt keine Ehre und verteidigte mit viel Können und Einsatz den Titel. Die Mannschaften Bergfest, Nadal Nagel, Rathaus Deißlingen, TC Schmetterball, AlwaAktiv, Carl Valentin und Die moderne Frau folgten auf den Plätzen.