Deißlingen Flanke, Schuss, Tor – und dann der große Jubel

Deißlingen (shr). Dass man am Fußball bei einem Kinderferienprogramm nicht vorbeikommt, war am Angebot der Sportgemeinde für begeisterte Nachwuchskicker zu sehen. Jungs im Alter von sechs bis 14 Jahren hatten sich zum Fußballturnier angemeldet. 30 ehrgeizige Teilnehmer formierten sich in fünf Mannschaften.