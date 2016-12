Deißlingen Feuerwerk bei Feuerwehr abgebrannt

Das zweite Stück entführte die Gäste nach Amerika. Ein Marsch, von Alan Silvestri arrangiert: "Captain America March" aus dem gleichnamigen Kinofilm. Den Schlussakkord bei der Jugendkapelle setzte das Stück "Shut Up And Dance", ein Song der amerikanischen Hardrock-Band Aero­smith. Arrangiert für Blasmusik wurde es von Matt Conaway. Das Publikum war begeistert.

Die "Gastkapelle" Deißlingen begann nach einer kurzen Pause mit "Mercury", einem Konzertmarsch, in einer typisch britischen Eigenart komponiert. Jan van der Roost schrieb dieses Stück 1990 anlässlich des 15. Jubiläums seines eigenen Orchestern Brass Band Midden Brabant.

Anschließend hatten die Musiker von Robin Nikol die Ouvertüre zu "Dichter und Bauer" von Franz von Suppé einstudiert. Zum Genießen war "Elisabeth", Arrangement für Blasmusik von Johan de Meij nach dem gleichnamigen Musical, ein Oberstufen-Stück für Blasmusik. Das Musical von Michael Kunze und Sylvester Levay erzählt die Geschichte von Elisabeth, der berühmtesten Kaiserin von Österreich.

Kurz danach ging es nach Irland zu "Lord Tullamore". Ein mitreißendes Stück des niederländischen Komponisten Carl Wittrock. Natürlich durfte dabei das eine oder andere Glas Whiskey nicht fehlen.

Einen großen Sprung machte die Kapelle von Robin Nikol beim letzten Stück; es ging in die Sowjetunion. "Glasnost" von Dizzy Stratford. Steffi Hess und Paul Hengstler, die durch das Programm führten, erklärten es wie folgt: "Diese Komposition symbolisiert die Geburt des neuen Russlands in der Zeit von Michail Gorbatschow mit seiner neuen Offenheit in öffentlichen Angelegenheiten (Glasnost) durch politische und wirtschaftliche Reformen (Perestroika). Glasnost ist eine moderne Vision der russischen Musik. Dizzy Stratford hat sich entschieden, die Nationalhymne der Sowjetunion mit zwei traditionellen Melodien und einem stetigen, energische Rhythmus zu kombinieren, der den Wind der Veränderung und die neue Freiheit in der russischen Gesellschaft darstellen." Begonnen wurde dabei mit der russischen Nationalhymne (Lasst den Ruf des Siegs ertönen).

Als der letzte Akkord verklungen war, setzte ein Beifallssturm ein. Laute Stimmen forderten eine Zugabe. Diese wurde mit dem Marsch "Salemonia", einem wunderschönen Konzertmarsch von Kurt Gäble, gewährt. Abschluss des Konzerts war das Weihnachtslied "Oh du fröhliche".

Nach dem Konzert konnten sich die Gäste in den oberen Räumen der Feuerwehr noch eine gemütliche Zeit machen. Alles war bestens arrangiert. Ein tolles Konzert, bei dem jeder auf seine Kosten kam, ging zu Ende.