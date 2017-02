Deißlingen Feuchtgebiet bietet seltener Jungfer Lebensraum

Förster Thomas Zihsler gab den Helfern so manchen Rat mit auf den Weg, denn der Tümpel trägt zwar eine Eisschicht, die jedoch dünn geworden ist. Dafür ist sie Lebensraum für die seltene Libelle, und dies wusste bis vor Kurzem keiner. Daher zeigte sich "Bund"-Frau Ulrike von Kutzleben-Hausen auch entsprechend erfreut. Durch Drainagen, Autobahnbau und Gewerbeflächen fehlt es auf Deißlinger Gemarkung an Feuchtgebieten, wo sich solche geschützten Tiere wohlfühlen. Das Gebiet, in dem die Azur-Jungfer lebt, ist in das EU-Artenschutzprogramm aufgenommen worden, nachdem die Libelle entdeckt wurde.

Das Programm wird vom Regierungspräsidium betreut, und die Gemeinde wird im Herbst den Tümpel mit Baggern ausgraben, damit er nicht verlandet. Nachdem bekannt wurde, welche Besonderheit er zu bieten hat, haben Forstarbeiter kürzlich gleich mehrere große Bäume gefällt, damit genug Licht und Sonne hinkommen. Einst wurde hier Sand abgebaut für den Formenbau für Gießereien.

Die fleißigen Helfer durften sich am Ende mit einer Hühnersuppe aufwärmen und stärken.