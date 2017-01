Deißlingen Etliche Wunder der Natur sind im Einsatz

Deißlingen. Der Narrenbaum hat in Deißlingen mittlerweile eine beachtliche Tradition. Vor 19 Jahren wurde mit maßgeblicher Hilfe der befreundeten Narrenzunft Welschingen der erste Baum in Deißlingen gesetzt. Jetzt war die Zeit wieder reif. Schon früh am Morgen zogen die Boomsteller los, um im Gewann Wittau nahe des alten "Bildstöckle" den Baum zu schlagen. Wie immer war Forstwirt Andreas Pickhardt zur Sicherheit dabei. Dieses Jahr war es ein schwieriges Unterfangen, denn es gab schwere Windböen und Schneegestöber. Doch gelang es den starken Männern, den Baum zu fällen, der stattliche 23 Meter lang war.