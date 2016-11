Deißlingen Es wird ihm eine große Ehre sein

Deißlingen-Lauffen. "Es wäre mir eine Ehre, weiter Bürgermeister sein zu dürfen." Dieser gewichtige Satz Ralf Ulbrichs am 15. Dezember bei der Jahresabschlusssitzung 2015 des Gemeinderats scheint selbst ganz mutigen potenziellen Bürgermeisterkadidaten völlig die Laune verdorben zu haben. Mitbewerber für die Wahl am 4. Dezember gibt es nämlich keine.

Ganz ohne Wahlkampfatmospäre dürften die kommenden Wochen in Deißlingen und Lauffen dennoch nicht über die Bühne gehen. Bewerbervorstellungen wird es natürlich dennoch geben. Im Gespräch sind zwei Termine am Donnerstag, 24. November, im Deißlinger Hotel Hirt und am Freitag, 25. November, im Gasthaus Krone in Lauffen. Dazu hat heute abend der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung (ab 18.30 Uhr im Hagestall) das letzte Wort. Insbesondere die gestern bereits im Gemeindewahlausschuss diskutierte Frage, ob die "Krone"-Räumlichkeiten tatsächlich ausreichend sind, könnte nochmals diskutiert werden. Auch bei anderen Themen gewidmeten Veranstaltungen dürfte es in den kommenden Wochen Gelegenheit geben, mit dem alten und wohl bald auch neuen Schultes zum anstehenden Wahlereignis ins Gespräch zu kommen.

Dass die beiden Dörfer am Oberen Neckar bei der Wahl am 7. Dezember 2008 mit dem Amtsinhaber einen prima Fang gemacht haben, wird längst auch weit über die Gemeindegrenzen hinaus konstatiert. Da gibt es andernorts sogar Zeitgenossen, die im Gespräch zu eigenen kommunalpolitischen Verhältnissen und Zuständen mit einem bedauerlichen Schmunzeln wissen lassen, dass der Deißlinger Schultes auf jeden Fall einer sei, den man sich gut und gerne auch in den eigenen Reihen als Spielmacher für die Gemeindepolitik vorstellen könnte.