Deißlingen Es hat sich ausgeblitzt bei der Hightech-Anlage

Deißlingen-Lauffen. Egal ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint: in Deißlingen blitzt es seit Juni vergangenen Jahres fast täglich. Besonders am Ortseingang fahren viele Autofahrer häufig zu schnell und überschreiten so die vorgeschriebene Grenze von 50 Stundenkilometern regelmäßig. Einige Anwohner hatten sich erfolgreich für den Bau des Blitzers eingesetzt.