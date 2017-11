Deißlingen Erste Jugendkommission des Rings

"Brauchtumer" Theo Vopper brachte es bei der Vorstellung des Kleidles in der Versammlung auf den Punkt: "Es kann nicht sein, dass die alten Häser nicht mehr auf die Straße gehen und am Umzug nicht mitlaufen." Zunftmei­ster Tobias Roth meinte dazu, dass nicht alle alten Kleidle ausgemustert werden. Junge Hästräger, 20 an der Zahl, werden diese bei Umzügen und Ringtreffen tragen. In einer der folgenden Sitzungen der "Haugiebler" werde dies alles noch mal besprochen.

Neufra in den Startlöchern

Chronist Hubert Lissy, Deißlingen, berichtete ausführlich über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Vom Abstauben bis hin zum Ringtreffen in Sulz – alles wurde detailgenau geschildert, wie man es beim Ring vom Chronisten nicht anderes erwartet hatte.

Vor allem das Ringtreffen wurden von allen Seiten sehr gelobt. Es sei eine Meisterlei­stung an Organisationskunst gewesen. Der Sulzer Zunftmeister Thomas Freund war auch sichtlich stolz. Vor allem jedoch, weil DRK und Polizei nicht eingreifen mussten.

Dass Kassier, Winfried Duda, Aixheim, seine Kasse ­bestens in Schuss ist bestätigten die Kassenprüfer, Jürgen Thieringer und Peter Mey.

Der Neufraer Zunftpräsident Momo Agusi berichtete den Delegierten über den Stand der Vorbereitungen zum kommenden Ringtreffen in Neufra. Er könne es kaum mehr erwarten.

Etwas Neues wurde beim Ring in die Wege geleitet. Kurt Szofer präsentierte stolz die erste Jugendkommission des Rings. Damit wolle man den Nachwuchs und den Fortbestand des Brauchtums fördern. Der neuen Kommission gehören an: Anita Munz, Alana Pfau, Marcel Slusalek, Daniela Löffler, Kathrin Griebele sowie Rebecca Weigold. Diese jungen Leute werden demnächst ihre Arbeit aufnehmen.

Geehrt wurden schließlich Hans-Jürgen Reiser, Nusplingen, (war wegen Krankheit nicht da), Ralf Wagner (Wurmlingen) mit der silbernen Ehrennadel, Ramon Kessler (Nendingen), ebenfalls in Silber. Der Nendinger Zunftmeister, Stefan Lehrmayer, erhielt die bronzene Ehrenna-del. Ringkassier Winfried Duda wurde mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.