Deißlingen Er überrascht immer mit guten Ideen

Deißlingen. Valery Schauermann feierte jüngst sein 25-jähriges Betriebsjubiläum bei der Schuler Rohstoffe GmbH. Schon kurz nach der Übersiedlung von Kasachstan nach Deutschland hat er bei Schuler Rohstoffe zunächst als Platzarbeiter angefangen. Schnell seien seine eigentlichen Fähigkeiten erkannt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma, und so wurde mit ihm eine Stelle in der firmeneigenen Werkstatt besetzt. Keine Arbeit sei ihm zu schwer und immer wieder überrasche er auch bei komplizierten Arbeiten mit seinen guten Ideen.