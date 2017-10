Deißlingen Einsatz vor und hinter den Kulissen

Weitere Verbandsehrungen gab es für den Leiter der Abteilung Fußball, Frank Rath. Rath erhielt für sein mehr als ein Jahrzehnt dauerndes Engagement als Abteilungsleiter, stellvertretender Abteilungsleiter und AH-Leiter die Verbandsehrennadel in Bronze. Eine weitere Verbandsehrennadel in Bronze ging an Alexander Matt. Matt war sehr lange aktiver Spieler, Jugendtrainer und ist seit dem Jahr 2006 in der Doppelspitze des SV Lauffen als Vorsitzender tätig.