Deißlingen Einige Themen kommen auf den Tisch

Deißlingen-Lauffen (shr). Zum zweiten Mal hatte Bürgermeister Ralf Ulbrich zu einem kommunalpolitischen Stammtisch eingeladen. Zusammen mit Ortsvorsteher Karl-Heinz Maier stellte er sich den Fragen der Bürger. Auf der Gartenterrasse des Gasthauses Krone in Lauffen herrschte reger Andrang. Die Fragen prasselten auf die beiden Gastgeber nur so herab. Von der Wasserversorgung über Bausstellen im Ort bis hin zu den Flüchtlingen, die in Deißlingen und Lauffen untergebracht sind, reichte das Spektrum. Ortsvorsteher Karl-Heinz Maier erklärte, dass zur Zeit keine Flüchtlinge in den Unterkünften in Lauffen untergebracht seien. In Deißlingen sind derzeit noch 80 Asylbewerber beheimatet. Einige, sagte Angelika Haupt, hätten eigene Wohnungen und auch Arbeit gefunden, andere seien weggezogen. Bürgermeister Ulbrich erklärte, dass man derzeit eine komfortable Situation habe. Die Gebäude seien nach wie vor an das Landratsamt vermietet. Klar sei deshalb auch, dass das Amt diese auch jederzeit wieder belegen könne.