Deißlingen Einblicke ins Flughafengeschehen faszinieren

Mit den Zug ging es nach Stuttgart, und von dort mit der S-Bahn weiter zum Flughafen. Die Gruppe wurde von Frank Dizinger begrüßt. Ein Film vermittelte erste Eindrücke vom Flughafen, anschließend lernten die Kinder, wofür die drei Großbuchstaben STR stehen. Da auch für die Kinder die selben Sicherheitsvorkehrungen wie für die Passagiere gelten, mussten alle Rücksäcke und Taschen eingeschlossen werden, bevor es durch die Sicherheitskontrollen ging. Am Gate bekam die Gruppe einen Bus exklusiv für sich, mit dem das Vorfeld erkundet wurde. Ganz aus der Nähe konnten die Kinder zusehen, wie Maschinen betankt sowie be- und entladen wurden. Die Flughafenfeuerwehr probte den Ernstfall auf ihrem Übungsgelände, und die Flugzeuge landeten und starteten vor den Augen der Gruppen. Zu guter Letzt wurde in der Gepäckabteilung erklärt, wie die Koffer zum richtigen Flugzeug kommen. Zum Schluss erhielten die begeisterten Teilnehmer ein großes Poster vom Airport Stuttgart.