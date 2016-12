Deißlingen Ein Tag der Treue und der Ehrungen

"Die Bürgschaft" krönt offiziellen Teil des Abends

Zum Schluss des offiziellen Teils der Feier trug der Vorsitzende Christian Renz ein Gedicht vor. Passend zum Kolpinggedenktag, zu "Treue und Ehr", rezitierte er gekonnt Schillers "Die Bürgschaft". Da heißt es zum Schluss: "Es ist euch gelungen, Ihr habt das Herz mir bezwungen; Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn - So nehmet auch mich zum Genossen an: Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte!"‹