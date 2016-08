Deißlingen Ein Pferdetag, wie man ihn sich nicht besser wünschen kann

Bei dem, was so alles zu einem Reiteralltag gehört, erfuhren die Kinder auch vieles über die Pflege der Tiere. Das fängt beim Striegeln und Massieren der Pferde an und hört mit dem Stallmisten und Futter geben auf. Nicht nur Reiterspaß ist also angesagt, wenn man sich beim Reit- und Fahrverein tummeln will. Doch jedes der 20 Kinder durfte auch mindestens für 20 Minuten sein Glück auf dem Rücken eines der vier Schulpferde suchen. Selbstverständlich wurden die Pferde von den erfahrenen Reiterinnen geführt. Zum Abschluss gab es noch ein Quiz um Stall und Pferde. So wurde zum Beispiel nach der Anzahl der Pferde gefragt die in den Ställen untergebracht sind. Elf war die richtige Antwort. Die Kids hatten aufgepasst. Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz, denn Arbeit macht bekanntlich hungrig und durstig. Heuer gab es eine leckere Pizza für jeden.

Auch das nächste Kinderferienprogramm mit den Reitern dürfte angesichts des verlockenden Pferdeeldorados zu einem Renner werden. Man freut sich schon jetzt wieder darauf. Leider war das Ferienprogramm dieses Jahr vom Tod des langjährigen Vereinsvorsitzenden und Gründungsmitglied Walter Hodel überschattet. Dieser hatte im vergangenen Jahr noch vieles aus der Geschichte des Vereins zu erzählen gewusst und die Kinder damit sehr begeistert. Er war vor kurzem 86-jährig verstorben.