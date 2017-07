Deißlingen Ein bisschen Hilfe

Sie laden am Montag, 24. Juli, alle interessierten Senioren zu Projekten, Workshops und einem Begegnungscafé in die Schule in Deißlingen ein.

Folgende Projektgruppen werden angeboten: von 8.30 bis 12 Uhr "Geben und Nehmen" – Backen: Gemeinsames Kuchen backen für das Begegnungscafé; "Geben und Nehmen" – Basteln: Gemeinsames Basteln und Vorbereitung eines Programmes für das Begegnungscafé von 8.30 bis 12 Uhr. Smartphone-Workshop: Wer Unterstützung bei der Nutzung seines Smartphones benötigt oder sich ein Smartphone anschaffen will, ist hier richtig. Schüler helfen bei diesem Workshop von 13.30 bis 14.45 Uhr weiter. Geplant ist auch ein Ortsrundgang unter dem Motto "Wie lebt es sich mit Handicap?" Mit Rollator, Rollstuhl und Krücken geht es von 13.15 bis 14.45 Uhr in Kleingruppen durch den Ort, um zu sehen, wo es Barrieren und Schwierigkeiten im Alltag gibt.

Von 13.30 bis 15 Uhr findet ein Begegnungscafé mit Kaffee und Kuchen in der Schule statt. Hierzu laden die Schüler alle Senioren, auch die Teilnehmer der Projektgruppen, ein.