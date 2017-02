Das Orchester trug bald den Beinamen "Schittenhelm-Orchester" – zu Ehren seines musikalischen Leiters. Er dirigierte es bis 1967. In seine Dirigentenzeit fiel die erste Schallplatte, die 1932 eingespielt wurde.

Während des Zweiten Weltkriegs lag das Orchester für einige Jahre vollständig brach. Im August 1945 trafen sich die aus dem Krieg zurückgekehrten Spieler in der damaligen Musikschule – und das Orchester nahm seine Tätigkeit wieder auf. Von Problemen wie Transportbehinderungen, Passierscheinpflicht oder Lebensmittelknappheit ließen sich die Musiker nicht unterkriegen: Schon am 1. Mai 1946 fand das erste Nachkriegskonzert in Sulz am Neckar statt.

Im Jahr 1931 war der elfjährige Rudolf Würthner in das Orchester eingetreten, der nach Schittenhelm die Geschicke des Vereins leitete. Er führte es zu einem neuen Höchststand und leitete es bis wenige Wochen vor seinem Tod am 3. Dezember 1974.

Auf ihn folgten weitere Dirigenten, von denen jeder das Orchester auf seine eigene Weise prägte: Hans Rauch, der das Amt aufgrund gesundheitlicher Probleme nur zwei Jahre ausübte. Karl Perenthaler, der das Orchester bis 1991 leitete, und nach ihm Johannes Baumann, der den Dirigentenstab bis heute in den Händen hält – und dem der Spagat zwischen Tradition und Innovation gelingt.

Die Zeiten haben sich seit Hermann Schittenhelm geändert: Wurden früher noch mehrwöchige Konzertreisen unternommen, spielt das Akkordeonorchester heute ein eigenes Galakonzert im Jahr. Die Ensembles sind kleiner geworden: Es gibt nicht mehr so viele von ihnen und sie haben weniger Musiker.

Dennoch genießt das Hohner-Akkordeonorchester in der Szene einen weiterhin guten Ruf. Diesen stellen die Musiker immer wieder bei großen Musikveranstaltungen unter Beweis.

Seine Geschichte wird das Orchester beim Jubiläumskonzert am Samstag, 24. Juni, ab 20 Uhr im Konzerthaus aufgreifen. Anlässlich des Jubiläums erscheint die fünfte CD des Hohner-Akkordeon-Orchesters.