Deißlingen Ein Abschied nach 30 Jahren

Für seine drei Jahrzehnte dauernde "wertvolle" und ehrenamtliche Arbeit bekam Rauser aus der Hand von René Heinrich vom Genossenschaftsverband Baden-Württemberg die Ehrenurkunde in Gold. Ebenso gab es ein Abschiedsgeschenk des Geldinstituts. Rauser bedankte sich und meinte zu den Kunden der Bank: "Bleiben sie der Deißlinger Bank treu."

Bei den Wahlen wurden Gudrun Müller, Arnd Emminger und Mark Käufer in ihren Ämtern als Aufsichtsräte bestätigt. Neu ins Gremium wurde der Rottweiler Steuerberater Michael Kiener gewählt.

Übrigens waren noch nie so viele Mitglieder bei der Hauptversammlung der Genossenschaftsbank. Die Halle in Lauffen platzte fast aus den Nähten. Grund hierfür dürfte neben dem Interesse an der eigenen Bank das Rahmenprogramm gewesen sein.