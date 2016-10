Deißlingen Ehrlichkeit hilft gegen diffuse Ängste

Deißlingen (wit). Parteien, Kameradschaften und andere Bewegungen nahm Schiele in den Blick. Dabei beleuchtete sie unter anderem die NPD, die Rechte, AfD, Freie Kameradschaften/Autonome Nationalisten, die Identitäre Bewegung sowie Pro Bewegungen und bestimmte Bürgerinitiativen und nicht zuletzt Pegida.

Mit Blick auf die AfD machte Schiele deutlich, dass die "patriotische Plattform" innerhalb der AfD in Baden-Württemberg ein machtvoller Flügel ist. In der Partei gibt es laut Andrea Schiele sehr viele Akademiker. Allerdings räumte sie ein, dass es beim Besetzen der Themenfelder bis in die politische Linke hineingeht. Deutlich machte sie: "Das Gegenteil von Rechtsradikalismus und Rechtspopulismus ist Demokratie."

Intellektuelle gesucht