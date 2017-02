Deißlingen Ehemalige Wirtschaft nimmt Druck vom Wohnungsmarkt

Mehrere Räte sprachen die Parksituation in dem Bereich "Kirchberstraße – Bismarkstraße" an. So Tobias Vierkötter (SPD). Diese Situation habe man bereits früher kritisiert. Er befürchtet, dass dies jetzt noch schlimmer werden könnte. Für Karin Schmeh (CDU) und Wolfgang Dongus (SPD) ist der Bau von Wohnraum wichtig. Der Bau dieser neuen Wohnungen nehme den Druck vom Wohnungsmarkt etwas weg.

Was die Parksituation betreffe, ist sich Dietmar Kargoll (CDU) sicher, dass sich die Situation entspannen werde, da keine Gastwirtschaft mehr vorhanden sei. Das Problem mit dem Parken sei der Gemeindeverwaltung bekannt, doch sie könne, so Bürgermeister Ulbrich, groß nichts machen, da die Gemeinde keine Ausweichplätze in diesem Bereich zur Verfügung habe. Man müsse abwarten und gegebenenfalls mit Halteverboten reagieren. Die Räte stimmten der Umnutzung des "Zoller" zu.

Einstimmig wurde der Vergabe der Küche in der Mehrzweckhalle Deißlingen zugestimmt. Im Oktober kamen weitere Wünsche und Anforderungen der künftigen Nutzer hinzu. Wie kalte Theke, Tafelwasseranlage für die Mensa, Backofen und einen zusätzlichen Ablagetisch in der Küche. Somit verteuert sich die Küche um 2881,55 Euro gegenüber der Kostenberechnung. Diese war mit 70 000 Euro veranschlagt. Die günstigste Bieterin war die Firma B-G-H (Deißlingen).