Deißlingen Dunkelheit, schlechtes Wetter und große Missernten

Diese Zeit war alles andere als gut, die Vorfahren lebten in miserablen Zeiten, in regelrechten Hungerjahren. Dies jedoch nicht nur in Deißlingen und Lauffen, sondern in Stadt und Land, praktisch in ganz Europa. Das hatte, so Spadinger, mehrere Ursachen: 1815 und 1816 waren Jahre krasser Missernten. Nahrungsmittel für Mensch und Vieh wurde immer knapper. Der Brotpreis und derjenige für Lebensnotwendigkeiten wuchsen auf das Vierfache.

Zu alledem traf Deißlingen und Lauffen 1816 ein gewaltiges Hagelunwetter mit riesigen Schäden. Chronisten sprechen von Schäden allein in Deißlingen von mehr als 66 000 Gulden (entspricht nach heutigen Werten in etwa 3 Millionen Euro). In Lauffen war der Schaden mehr als 24 000 Gulden (1,2 Millionen Euro) hoch.

Wegen dieser bitteren Not seien zahlreiche Leute der Gemeinde nach Nordamerika ausgewandert, um dort ihr Glück zu suchen. 1817 seien es sieben Familien gewesen und eine alleinstehende Person, die aus Alt-Deißlingen ausgewandert seien. Auch damals habe man sozial und barmherzig gehandelt, man sei zusammen gestanden.