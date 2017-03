Deißlingen Dreier-Team steht an der Spitze

Gewählt wurden sodann der bisherige Vize Oliver Woszidlo, dazu Andi Kamm, der bisher Jugendwart war, und Jens Hilsen. Das Amt des Schriftführers übernimmt Oliver Woszidlo zusätzlich, da sich niemand als Nachfolger von Mathias Grießhaber fand. Allerdings bleibt das Amt des Jugendwarts vorläufig unbesetzt. Tanja Liedtke wurde als Kassenprüferin wiedergewählt.

Sportlich war das vergangene Jahr ein durchwachsenes für den TCD. Die Herren 30 belegten in der Sommerrunde den fünften Platz, die Herren 40 in der Oberligastaffel den letzten und sind damit abgestiegen, nur die Herren 55 platzierten sich in der Oberliga im Mittelfeld.

In der Winterrunde lief es besser für die Herren 30, hier liegen sie auf dem ersten Platz, ein Spiel steht zwar noch aus, aber man ist zuversichtlich, vorne bleiben zu können.

Jugendarbeit eine Erfolgsgeschichte

Die Jugendarbeit hingegen ist eine Erfolgsgeschichte. Der dritte Platz bei "Jugend trainiert für Olympia", fünf Mannschaften in den Rundenspielen, und damit so viele wie noch nie, und auf dem Kleinfeld der zweite Platz vor dem "Riesenschiff Tuttlingen": Andi Kamm war zurecht stolz auf seine Schützlinge.

Im Kids Cup landeten die unter Zwölfjährigen auf dem vierten Platz in der Bezirksstaffel, eine weitere Mannschaft auf dem fünften. Hier ging es den Verantwortlichen in erster Linie darum, dass die Kinder Turniererfahrung sammeln können. Auch das Tenniscamp war mit 30 Kindern wieder ein Erfolg, allerdings bemängelte Kamm, dass von den Teilnehmern kaum jemand im Verein hängen bleibe.

Dennoch wird es auch dieses Jahr wieder ein Camp geben. Damit Spaß und Spiel nicht zu kurz kommen gab es, wie jedes Jahr, ein Weihnachts-Kegeln im Hotel Hirt.

Stolz ist man beim Tennisclub auf die erfolgreichen Nachwuchsspieler. Zum Beispiel auf Noah Liedtke, der bei den württembergischen Meisterschaften tolle Erfahrungen sammeln durfte. 30 Kinder trainieren derzeit in Deißlingen, zwölf weitere im Rahmen der Kooperation Schule-Verein. Dass dies erfreulich ist, findet nicht nur Andi Kamm.

Weniger erfreulich war allerdings, dass alle Jugendlichen, die man in den vergangenen Jahren als Assistenten ausgebildet hat, nun aus beruflichen Gründen nicht mehr beim Training helfen können. Doch konnte mit Edgar Beck, ein erfahrener Trainer und Sportlehrer gewonnen werden. Nun gibt es auch wieder, die ganze Woche über, jeden Nachmittag Tennistraining beim Fachmann, auch in den Ferien und im Winter. Im Winter allerdings dann in der Volksbank-Sporthalle.

Das Pfingstturnier wird dieses Jahr wieder stattfinden, im vergangenen Jahr nahmen trotz schlechten Wetters sieben Teams teil.

Des Weiteren sind ein Freundschaftsspiel gegen den TC Schwenningen, Kinder- und Jugendvereinsmeisterschaften, ein Eltern-Kind-Turnier und ein Ausflug zu den Mercedes-Benz-Open geplant.

Die Satzungsänderung wurde nach kurzer Diskussion einstimmig abgesegnet. Neben der Änderung bei der Zusammensetzung des Vorstands wurden mehrere Passagen gestrichen. So gibt es jetzt keinen Ehrenrat mehr, dieser wurde vor Jahren eingeführt, als es Streit im Verein gab, doch der ist längst beigelegt. Außerdem wurde eine Beitragserhöhung beschlossen, denn die Mitgliederzahl sinkt kontinuierlich und damit sinken die Einnahmen.

Und die braucht der TCD, unter anderem um das Vereinsheim auf Vordermann zu halten, wie Kassierer Bernd Irion betonte.

Vorstand muss auf Abhilfe sinnen

Das Gebäude wurde mit viel Eigenarbeit im vergangenen Jahr gestrichen und verschönert, doch weitere Arbeiten stehen an. Und da es immer seltener geöffnet hat, da immer weniger Mitglieder ihren "Hüttendienst" ableisten, fehlt es auch hier an Einnahmen. Der Vorstand macht sich nun darüber Gedanken, wie man Abhilfe schaffen könnte. Und will sich ein Bonussystem ausdenken, um die Beitragserhöhung für die Kinder und Jugendlichen abzufedern, die an vielen Turnieren teilnehmen.

Zum Schluss gab es dann noch Blumen für Marcella Müller, die, so Andi Kamm, viel frischen Wind in den Vorstand gebracht hatte.