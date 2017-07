Deißlingen Diesmal mit Rekord-Beteiligung

Bei dem Medienprojekt des Schwarzwälder Boten in Kooperation mit der Kreissparkasse Rottweil und dem Institut Promedia Wolff werden Schüler zu Nachwuchsjournalisten. In zwei Kategorien konnten die Jugendlichen eigene Beiträge einreichen. In diesem Jahr wurde sogar einen Rekord geknackt: Insgesamt 152 Schülerartikel reichten die Teilnehmer aus 21 Klassen ein. Umso beeindruckender ist es, dass die 7b der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar Sieger in beiden Kategorien ist und somit das gesamte Preisgeld abstaubt.

Jens Amma erhielt für seinen Artikel "Eine sichere, aber zeitsparende Erfindung" 200 Euro für die Klassenkasse. Sein Beitrag über Online-Banking war der beste in der Kategorie "Artikel zu einem Thema der Kreissparkasse".

"Wir freuen uns immer sehr, wenn sich ein Schüler an ein Banken-Thema herantraut", lobte Stefanie Vogt von der Kreissparkasse die Themenauswahl Ammas. Gemeinsam mit Julia Bronner vom Schwarzwälder Boten besuchte Vogt die Klasse in Deißlingen, um die Glückwünsche und Schecks persönlich zu überbringen.